Tutto iniziò nel 1973 in due camere, ora l'azienda di tappezzeria spedisce in tutto il mondo: "Esempio di abilità artigianale e passione"

Il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci, ha fatto visita alla "Tappezzeria Mpm", con sede sede in Via Galilei. "L’aria che si respira è quella di una grande famiglia - le parole del primo cittadino, accompagnato per l'occasione dall'assessora alle Attività Produttive Simona Zuccherelli e da Giovanni Montevecchi, responsabile Cna Area colline Forlivesi -. La maggior parte delle dipendenti, le più sono donne, è meldolese".

"Questo progetto - racconta Primo Montaguti, fondatore e pilastro della Mpm - nacque nel 1973, quando insieme ad altri due soci, decidemmo di avviare un’attività in proprio. Ed iniziammo in Via Trieste, occupando due piccole camere nelle quali eseguivamo lavori saltuari di riparazione sedie e poltrone". Da allora sono passati più di cinquant’anni di tempo e questa azienda vanta oggi una sede di proprietà, dove i pezzi prodotti vengono spediti in tutto il mondo.

"A condurre questa realtà del territorio oggi ci sono la figlia Lara ed il genero Cristian Lorenzoni che ha accettato di entrare a far parte dell’azienda dimostrando - con amore e dedizione - di volerla condurre al meglio - spiega il sindaco -. È sempre bello quando un’azienda prosegue in famiglia dimostrando la vittoria di un cambio generazionale non sempre scontato. E' stato un vero piacere visitare questa bellissima azienda dove l’abilità artigianale unita alla passione per il lavoro hanno attraversato il tempo".