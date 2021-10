A Forlì tre giorni dedicati alla promozione dell'economia circolare

Le tre giornate si svolgono nell'ambito del progetto europeo Circle, di cui il Comune di Forlì è Lead Partner, ed è finanziato con il Programma Interreg ADRION. Il progetto ha come obiettivo la promozione dell'economia circolare come base di modelli efficaci di buona gestione/riciclaggio dei rifiuti. Il progetto è stato avviato nel febbraio 2020 ma, a causa della pandemia, finora erano stati possibili solo incontri online tra i Partner.



Mercoledì 27 ottobre si svolgerà il primo meeting in presenza. I partner del progetto sono 14 e, oltre a Romagna Tech unico altro partner italiano, gli altri provengono da Slovenia, Croazia, Bosnia, Serbia, Montenegro, Albania e Grecia. Si discuterà dello stato di avanzamento del progetto e dei risultati finora raggiunti. All’incontro sarà presente l’Assessore Petetta che introdurrà i lavori portando i saluti dell’Amministrazione comunale.



Giovedì 28 ottobre tutta la delegazione verrà ricevuta a Rimini alla fiera Ecomondo, dove sarà in programma una visita guidata e un incontro con il comitato scientifico della Fiera.



Venerdì 29 ottobre, sempre a Forlì, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, presso il Palazzo della Provincia, si svolgerà l'evento "CIRCLab Camp", aperto al pubblico, previa iscrizione entro le ore 16.00 di giovedì 28 alla seguente mail: maria.celeste.clarembaux@comune.forli.fc.it.



L’evento CIRCLab Camp nasce per presentare le esperienze dei CIRCLab, laboratori territoriali di Economia Circolare, nati come luoghi in cui mettere insieme e confrontare le idee per risolvere i problemi legati alla gestione sostenibile dei rifiuti. Insieme ai presenti si discuteranno le idee progettuali nate nell'ambito stesso dei CIRCLab e di come possano esse stesse svilupparsi in vere e proprie nuove progettualità in tema di economia circolare. Sono previsti interventi della Regione Emilia-Romagna (coordinatrice di Adrion) e del Circular Economy Network, oltre alla presentazione dei lavori di tutti i CIRCLab.





Il CIRCLab di Forlì è stato avviato il 30 marzo scorso, e ha visto una buona partecipazione di associazioni di categoria e aziende del territorio, compresa Alea Ambiente Spa, società in house providing di rifiuti per 13 Comuni della Provincia d Forlì-Cesena. Ad oggi sono stati organizzati già 6 incontri, oltre al primo, di coordinamento, si è parlato di: “Lavori per l’economia circolare: nuove competenze, nuove professioni”, “Una banca dati per la circolarità”, “Plastiche e Bioplastiche”, “Rifiuti Organici” e “La circolarità nella filiera del mobile imbottito e dei materassi”.