A Rocca il cioccolato della fabbrica più antica della Romagna sbarca anche in piazza

Per Pasqua i prodotti di cioccolato della Dolciaria Rocca, approdano al prezzo di fabbrica nel cuore di Rocca, in piazza Garibaldi 8, presso la Tabaccheria Centrale. La Dolciaria Rocca, che continua la sua tradizionale vendita anche presso lo spaccio aziendale in paese in via Guerrazzi 34, è la prima fabbrica di cioccolato nata in Romagna nel 1940. La collaborazione con la Tabaccheria Centrale permette di raddoppiare i punti vendita, a sostegno della storica produzione artigianale del cioccolato made in Rocca San Casaciano.

"Mi fa piacere - commenta Dolores Valentini, titolare della Dolciaria - che la nostra produzione sia in vendita anche nella piazza principale del paese. E' stato possibile grazie alla collaborazione con la Tabaccheria Centrale che ringrazio. Già da qualche anno portiamo avanti l'offerta 3x2 delle uova pasquali di cioccolato e quest'anno, considerando la situazione economica, lo abbiamo fatto con ancora maggiore convinzione". Aggiunge Lavinia Leoni, titolare della Tabaccheria Centrale: "Per me è un vero piacere poter offrire alla clientela una produzione di qualità realizzata in paese, a prezzi convenienti. Sono tante le persone che hanno già mostrato di gradire l'iniziativa. La Dolciaria è una bella realtà storica di Rocca, a cui siamo tutti molto affezionati e a cui sono legati tanti ricordi, anche di quando eravamo bambini"