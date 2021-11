“A scuola di impresa”, un webinar per raccontare i segreti delle giovani startup

Nell'ambito del Festival della Cultura Tecnica 2021 il Tecnopolo Forlì-Cesena in collaborazione con la Provincia di Forlì-Cesena e Ser.In.Ar. promuove un webinar online sul tema "A scuola di impresa+: giovani start up si raccontano", finalizzato alla promozione di nuove idee di impresa, in programma giovedì 2 dicembre dalle 10,00 alle 12,00.

Nel corso dell'evento saranno presentati i 6 progetti che sono stati premiati lo scorso 16 settembre all'interno della prima edizione di "A scuola di impresa", un percorso di pre-incubazione rivolto a giovani tra i 17 e i 25 anni di età, promosso unitamente da Unione delle Province Italiane (UPI), Provincia di Forlì-Cesena in collaborazione con Ser.In.Ar, Tecnopolo di Forlì-Cesena, CesenaLab, Cercal e Fitstic.

Le attività di formazione e orientamento alla creazione di imprese digitali previste in "A scuola di Impresa" hanno portato a generare i già citati 6 progetti, alcuni dei quali rappresentano vere e proprie startup in potenza: nel corso dell'evento del 2 dicembre, quindi, i giovani promotori avranno a disposizione la possibilità di presentare la propria idea imprenditoriale.

Il webinar sarà concluso dall'intervento della dott.ssa Francesca Bergamini, dirigente della Regione Emilia-Romagna (Servizio Programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza).

Per partecipare al webinar, è necessaria l'iscrizione online al seguente link: https://www.tecnopolo.forlicesena.it/modulo-di-iscrizione