A settembre sarà operativa la "Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche - Multifor"

La Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche incorporerà la Fondazione Multifor di Forlì dando vita alla "“Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche - Multifor". L'assemblea straordinaria della Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche ha deliberato infatti all’unanimità la fusione per incorporazione della Fondazione Multifor di Forlì che, al termine del percorso autorizzativo (a settembre), darà vita alla "Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche - Multifor". Il 21 maggio scorso il cda della Fondazione Multifor aveva approvato il Progetto di fusione con la Fondazione Giovanni dalle Fabbriche, con sede a Faenza.

La Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche, con sede a Faenza, è stata costituita nel 1993, alla scomparsa di Giovanni Dalle Fabbriche, da parte degli Enti che lo videro protagonista, in particolare La BCC. Dalle Fabbriche, fin dagli anni ‘60 diede impulso al movimento cooperativo faentino fino ad assumere responsabilità nazionali nel settore del credito, dopo essere stato a lungo Presidente dell’allora P.A.F. (oggi Agrintesa). La Fondazione Multifor è stata costituita, sotto forma di società per azioni, nel 2001, da parte del Credito Cooperativo forlivese e di tutte le Associazioni di categoria della Provincia di Forlì - Cesena. Nel 2018 è stata trasformata in Fondazione. Entrambe operano a supporto della preparazione scolastica dei giovani, per favorirne l’ingresso più consapevole nel mondo del lavoro e dell’impresa.

La Fondazione Dalle Fabbriche in particolare con Borse di studio e di ricerca, tirocini all’estero per studenti a valere sul Progetto Erasmus; la Fondazione Multifor soprattutto con tirocini lavorativi in aziende del territorio, in convenzione con il Campus universitario di Forlì e Cesena. La fusione tra le due realtà porterà ad una riduzione dei costi di gestione e ad un maggior intervento nei campi di azione della realtà giovanile. La Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche dopo la incorporazione di Fondazione Multifor assumerà la nuova ragione sociale di “Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche - Multifor”, con sede legale a Faenza in Via Laghi 85 ed una unità operativa a Forlì.