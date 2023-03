"A tutto gusto", al via un ciclo di appuntamenti con i sapori della tradizione romagnola: si parte col fritto di paranza

Sono 15 le aziende agricole del territorio con i loro prodotti locali, genuini e di stagione protagoniste di "A tutto gusto", il calendario di eventi del Mercato Campagna Amica di Forlì in Viale Bologna, 75 che si rinnoverà ogni secondo venerdì di ogni mese fino all’estate. Il Mercato dei produttori del circuito di Campagna Amica, aperto tutti i venerdì ed i sabati, dalle 8 alle 13.30, organizza quindi una rassegna dedicata ai prodotti a "chilometro zero" dedicati alla tradizione romagnola.

“Venerdì è l’appuntamento del fritto di paranza - spiega Anna Pirillo responsabile del mercato - i clienti potranno trovare i prodotti dei banchi normalmente presenti al mercato nelle consuete aperture al mattino, aperti anche dalle 17 alle 21, consumare un cono di pesce fritto appena preparato accompagnato da un ottimo vino e birra artigianale, del territorio a un prezzo a km0. Arricchiamo la nostra offerta alla cittadinanza di un pomeriggio al mese con molto piacere e a grande richiesta di tutti coloro che non potendo venire a trovarci al mattino perché lavorano, ci richiedevano a gran voce un’apertura pomeridiana".

“Le aziende agricole che animano il Mercato di viale Bologna - spiega il presidente di Coldiretti Forlì-Cesena Massimiliano Bernabini - aderiscono alla rete Campagna Amica, il circuito a qualità certificata promosso da Coldiretti al fine di favorire l’acquisto diretto dal produttore, dal campo alla tavola. Sono tutte aziende che hanno intrapreso con convinzione la strada della vendita diretta e che sono ben felici di farsi ambasciatrici della tipicità, dell’origine garantita e certa dei prodotti che propongono ai cittadini consumatori. Fare la spesa al Mercato Campagna Amica di Forlì, conclude, significa in primis sostenere la buona agricoltura del territorio, quella ‘green’ e circolare, contribuendo a tutelare l’ambiente e il tessuto economico locale, ma anche aiutare le attività che hanno risentito moltissimo dell’attuale andamento economico e dei forti rincari sui materiali”.

In uno spazio di 500 metri quadrati dotato di un ampio parcheggio gratuito e facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, i consumatori potranno trovare dunque il meglio dell’agricoltura provinciale, dall’entroterra alla collina passando per la riviera, ma anche vivere esperienze dirette attraverso laboratori, assaggi guidati dai produttori e giornate a tema per grandi e piccini. Il mercato, infatti, rappresenta da sempre un servizio in più per il quartiere e la città, sia per chi ci vive e per chi ci lavora, un servizio che Coldiretti e Campagna Amica rendono ancora più completo e a misura di cittadino. Per informazioni e per tutte le novità sulle iniziative del Mercato è possibile consultare la pagina Facebook Campagna Amica Forlì-Cesena oppure scrivere a agrimercato.fc.rn@coldiretti.it o contattare via Whatsapp il 3294820597