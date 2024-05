Abi, Patuelli riconfermato presidente: la soddisfazione dell’Accademia degli Incamminati di Modigliana

Per il sesto mandato consecutivo Antonio Patuelli è stato rieletto alla presidenza dell'Associazione Bancaria Italiana. Il presidente Venerino Poletti, a nome di tutti i soci dell’Accademia degli Incamminati di Modigliana, "esprime grande soddisfazione per la rielezione. Il grande e costante impegno, la conoscenza e la rettitudine hanno da sempre rappresentato i tratti salienti di Antonio Patuelli. Alla soddisfazione si accompagna un augurio di proficuo lavoro per i futuri impegni".