Distribuzione nelle farmacie dei dispositivi medici per la misurazione della glicemia, siglato l'accordo con l'Ausl

Accordo fatto tra Ausl Romagna e Federfarma, che associa 104 farmacie private della provincia di Forlì-Cesena. Martedì scorso, presso la sede dell’Ausl della Romagna è stato varato il progetto sperimentale pilota relativo alla distribuzione dei dispositivi medici per la misurazione della glicemia nell’Ausl della Romagna, che riguarda circa 21mila pazienti diabetici romagnoli. Il fine sanitario e sociale di tale accordo parte dalle valutazioni positive degli accordi stipulati in precedenza per la distribuzione dei farmaci per conto della Ausl e mira alla semplificazione dei percorsi per I'utenza tramite servizi di prossimità. Con l'accordo si trasferisce la distribuzione dei dispositivi medici per la misurazione della glicemia sul territorio, al fine di consentire una presa in carico “totale” del paziente diabetico da parte delle farmacie territoriali per evitare all'assistito di raggiungere i presidi ospedalieri e distributivi spesso distanti dal luogo di residenza, tenuto conto che la distribuzione dei farmaci antidiabetici già avviene attraverso la distribuzione per conto dell'Ausl presso le farmacie Convenzionate.