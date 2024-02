Accordo tra l'Agenzia delle Dogane e la Camera di Commercio: "Favorire lo sviluppo economico sostenibile"

Prosegue la collaborazione fra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale Emilia-Romagna e Marche e la Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini per fornire alle imprese del territorio una rete informativa, di orientamento e divulgazione in materia di dogana e accise.

Nei giorni scorsi è stato siglato un Protocollo d’Intesa volto a promuovere attività formative ed informative, convegni e seminari a titolo gratuito, per favorire la diffusione, tra gli operatori economici, di conoscenze in materia doganale e di accise, con particolare riferimento alle normative, alle prassi e agli adempimenti, nonché alla telematizzazione delle procedure e alla fruizione delle agevolazioni fiscali.

“Il Protocollo d’Intesa firmato con la Camera di commercio della Romagna rappresenta un passo significativo nella creazione di una rete informativa e formativa solida nell'area di competenza delle nostre istituzioni. L’obiettivo è fornire alle imprese locali strumenti concreti e aggiornati sulla normativa doganale e delle accise, rispondendo alle loro esigenze e aspettative”, ha dichiarato il Direttore Territoriale per l’Emilia Romagna e le Marche dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Dott. Marco Cutaia. Il Protocollo d'Intesa, oltre a promuovere attività formative e informative, mira a semplificare i rapporti con cittadini ed imprese, facilitando l’accesso ai servizi e la diffusione delle conoscenze. “Stiamo lavorando attivamente per supportare i nostri operatori economici locali, contribuendo al loro sviluppo e alla loro competitività sul mercato”, ha aggiunto il Direttore.

Come affermato dal Segretario Generale della Camera di commercio della Romagna, Dott. Roberto Albonetti, “La Camera della Romagna, coerentemente alla propria mission, è fortemente impegnata nel supportare le imprese del territorio nel proprio percorso d’internazionalizzazione e digitalizzazione. In quest’ottica si inserisce questa partnership progettuale con l’Agenzia delle Dogane, con cui collaboriamo da anni, per semplificare i rapporti con le imprese e facilitare l’accesso ai servizi. L’impegno comune nella progettazione e realizzazione di attività formative/informative a titolo gratuito, consentirà di fornire alle imprese le conoscenze e il sostegno necessario a risolvere le problematiche più comuni che un'azienda si trova ad affrontare in un percorso di internazionalizzazione, stimolando gli imprenditori a sperimentare nuovi mercati per rafforzare la propria competitività”



La firma di questo Protocollo rappresenta un impegno concreto delle due istituzioni nel favorire lo sviluppo economico sostenibile dell'area di competenza e promuovere la collaborazione positiva tra settore pubblico e privato.