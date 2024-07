La storica azienda di elettroforniture si rafforza acquisendo una società lombarda: "Nuove potenzialità"

L'azienda forlivese Elfi ha acquisito la totalità delle azioni di Nord Elettrica, società che opera prevalentemente in Lombardia e che è rinomata per la commercializzazione di materiale elettrico. "L’operazione è stata voluta tenendo conto non solo delle esigenze del mercato, ma anche della condivisione dei valori che entrambe le imprese hanno posto a fondamento della loro azione. Prosegue quindi il percorso di Elfi e la sua espansione territoriale - spiegano i vertici aziendali -. L’azienda è infatti ormai una realtà solida in tutto il Centro-Nord Italia e con l’acquisizione di Nord Elettrica arriva a contare 31 filiali presenti in tutta l’Emilia-Romagna, la Lombardia, le Marche e la Toscana".

Sabato si è svolta l’accoglienza dello staff di Nord Elettrica nella sede dell’azienda forlivese per una presentazione del team di lavoro che nelle prossime settimane diventerà parte integrante di Elfi. "La giornata è stata pensata per permettere la conoscenza reciproca e accogliere i nuovi collaboratori milanesi in pieno spirito romagnolo", viene specificato. Oltre una visita della sede aziendale, organizzata anche per rafforzare lo spirito di gruppo, la direzione di Elfi ha accompagnato i nuovi collaboratori di Nord Elettrica a Cesenatico per un pranzo al Grand Hotel Da Vinci, con la volontà di trasmettere il calore e l’accoglienza tipicamente romagnoli.

Il direttore generale Sergio Lorenzi spiega di voler continuare a puntare sulle persone: "Lo abbiamo sempre fatto l’abbiamo voluto fare anche in questo caso, in quanto quello che conta è il lavoro di squadra e soprattutto lo spirito di ricchezza al plurale, che è il nostro modus operandi. Questa operazione permette di acquisire prima di tutto ulteriori potenzialità. Dopo l'acquisizione del gruppo D.E.I. avvenuta nel 2014, la fusione con Finpolo nel 2018, l'acquisizione di Marche Elettroforniture Srl nel 2020, ed ora l’acquisizione di Nord Elettrica, Elfi è pronta ad affrontare il prossimo futuro con entusiasmo e con la volontà di guardare sempre avanti".