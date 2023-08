Da oltre 45 anni è protagonista nel campo dei prodotti chimici per l’edilizia: la società forlivese viene acquisita dal Gruppo Grigolin

Lo storico Gruppo Grigolin, tra le maggiori realtà a livello nazionale ed europeo nel comparto dell’edilizia e dei materiali per le costruzioni: si tratta di Opera Srl, azienda di Forlì, specialista nel campo dei prodotti chimici per l’edilizia. La nuova operazione va a integrare l’elevato know how e la gamma di prodotti del Gruppo, oltre a estendere la rete commerciale oltre i confini europei. Con un fatturato di 6 milioni di euro (dato 2022), Opera, da più di 45 anni, è protagonista nel settore degli adesivi, sigillanti e malte tecniche per l’edilizia, oramai punto di riferimento per gli operatori del mondo delle costruzioni.

Dotata di un sistema di logistica perfettamente organizzato ed efficiente, la società romagnola è presente attraverso una estesa rete commerciale in Italia, da Nord a Sud, in Europa (Slovenia, Croazia, Francia e Germania) e in mercati in forte sviluppo come Libia, Kuwait, Giordania, Libano e Israele. Una realtà estremamente innovativa e all’avanguardia, dotata di un centro di ricerca e sviluppo per la realizzazione di prodotti in linea con le nuove esigenze di mercato, le evoluzioni del comparto e le richieste sempre più rivolte verso una edilizia sostenibile. Opera si rivolge a un settore dell’edilizia estremamente specializzato, complementare a quelli già presidiati dal Gruppo Grigolin: l’acquisizione dunque attiva nuove e importanti sinergie sia dal punto commerciale, considerata l’apertura verso i mercati orientali, che di prodotto, con l’ingresso in un comparto ad alto potenziale di sviluppo e che richiede competenze verticali.

"Opera rappresenta una vera e propria eccellenza italiana nel comparto dei prodotti chimici per l’edilizia, con competenze super specializzate e di altissimo livello tali da poterci confrontare fin da subito con i più importanti player di settore - commenta il Gruppo Grigolin -. L’ambito in cui agisce Opera è assolutamente complementare rispetto al nostro business e l’ingresso della società nel Gruppo ci consente non solo di estendere la nostra rete commerciale in Paesi non ancora presidiati, ma anche di attivare forti sinergie tra le nostre realtà a integrazione della filiera produttiva. Si tratta della seconda acquisizione in poche settimane dopo Veneta Prefabbricati. Il Gruppo si sta espandendo con una precisa strategia: consolidare il nostro know how per garantire ai nostri clienti una gamma di servizi e prodotti sempre più completa e qualificarci come il player di riferimento italiano nel mondo dell’edilizia e delle costruzioni”.