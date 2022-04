Decolla la nuova compagnia AeroItalia, il Boeing tricolore atterra al Ridolfi: novità in vista

Una nuova compagnia aerea per l'aeroporto "Ridolfi" di Forlì. Si tratta di AeroItalia, diventata operativa dopo avere ottenuto il certificato di operatore aereo. Il primo volo è stato effettuato martedì pomeriggio, con un Boeing 737/800 decollato dall'aeroporto "Méditerranée" di Montpellier in Francia alle 16 e che ha fatto rotta sullo scalo romagnolo di via Seganti.

La livrea della compagnia può ricordare quella della storica Alitalia, con il tricolore che domina sulla fusoliera del Boeing e una grande "a" maiuscola con due tinte di verdi, il bianco e il rosso. Interpellato da ForlìToday, il presidente Giuseppe Silvestrini ha spiegato "che sono in corsi colloqui con la nuova compagnia per definire le rotte future".

In attesa di conoscere le nuove destinazioni, al "Ridolfi" è tornata operativa da fine marzo la compagnia aerea albanese Albawings, che collega Forlì con Tirana. La tratta italo-albanese ha una frequenza bi-settimanale: il collegamento è attivo il giovedì, con partenza da Tirana alle 12.50 e arrivo a Forlì alle 14.20, e ritorno con partenza alle 15 ed atterraggio alle 16.25, mentre la domenica con decollo da Tirana alle 12 per atterrare sulla pista di via Seganti 90 minuti più tardi, e ritorno per Tirana alle 14.10, con l'orario di destinazione fissato per le 15.25.