Aeroitalia guarda con fiducia all'estate: cresce la flotta con un altro Boeing 737

Aeroitalia, la nuova compagnia aerea italiana indipendente ed a capitale interamente privato, ha siglato giovedì una "letter of intent" con il lessor Air Lease Corporation per un aeromobile Boeing 737-800 (B737-86Q - MSN 30286), dotato di winglets, con configurazione interna di 189 posti in classe economy del produttore Recaro e motori Cfm56 della joint company Safran Aircraft Engine e Ge. Si tratta del terzo aeromobile che Aeroitalia farà entrare in flotta per supportare le attività di linea e di charter.

"Ho il piacere di comunicare che a nome del Board of Directors di Aeroitalia ho siglato una letter of intent per il nostro terzo Boeing 737-800 con Air Lease Corporation, con cui sono molto lieto di iniziare il nostro rapporto commerciale - afferma Gaetano Intrieri, chief executive officer di Aeroitalia -. L’obiettivo è quello di avere in flotta tutti i nostri 3 aeroplani operativi per l’estate. Ringrazio a nome di Aeroitalia tutto il team che ha partecipato alla trattativa e che lavorerà al phase-in nelle prossime settimane".