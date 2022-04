Il Ridolfi accoglie il Boeing tricolore, la nuova compagnia si presenta: da Forlì voli regionali e charter

"Forlì ci ha accolto in maniera stupenda". E' partita ufficialmente dall'aeroporto Fiumicino di Roma l'avventura di Aeroitalia, la nuova compagnia aerea che ha ottenuto pochi giorni fa l rilascio del certificato di operatore da parte di Enac e che è sbarcata al Ridolfi il 19 aprile scorso insieme al suo Boeing tricolore 737-800. Nata nel segno dell'italianità, Aeroitalia punta a conquistare i viaggiatori attraverso prezzi competitivi e qualità del servizio. L'attività comincerà dallo scalo di via Seganti con due Boeing 737, con la prospettiva di ampliare la flotta a cinque aeromobili prima dell'estate e arrivare a 25 entro il 2023, con 15 aerei di corto raggio e 10 di lungo raggio.

I fondatori della nuova compagnia sono il banchiere francese Marc Bourgade, che rivestirà l'incarico di presidente, il patron di Avianca Germani Efromovich, che entrerà nel board, il ceo Gaetano Francesco Intrieri e il cco Giuseppe Careddu, ex manager di Alitalia. Forlì, ha annunciato Careddu, sarà la base di un network regionale di voli (le linee saranno comunicate nei prossimi giorni), che proverà a soddisfare una domanda in questo momento non coperta. "Con la nostra attività cercheremo di assorbire ex personale Alitalia, Air Italy e Blue Panorama appena incrementeremo la flotta", ha annunciato Intieri.

La compagnia inizierà con un'attività di voli charter, per poi ampliare l'orizzonte su rotte di linea nazionali meno battute, puntando dal 2023 all'America Latina e Usa con hub a Fiumicino. Intrieri ha spiegato che quello di Forlì sarà l’aeroporto dove saranno operate rotte regionali attualmente non servite, mentre il Sud Italia avrà un altro punto cardine dove si sviluppera’ la compagnia aerea, a Foggia.