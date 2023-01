Aeroitalia verso la rottura con il Ridolfi? Forlì non c'è nella programmazione estiva della compagnia

La compagnia aerea Aeroitalia, quella che nel 2022 ha movimentato il maggior numero di passeggeri all'aeroporto Ridolfi a quanto pare potrebbe in fase di abbandono dello scalo romagnolo. Il sospetto emerge dai dati che la stessa compagnia rende pubblici. In particolare l'ultimo volo acquistabile sul suo sito internet è datato tra pochi giorni, vale a dire il 6 gennaio (verso Catania e Trapani), dopo di ché non ci sono più tratte in vendita da e per Forlì, neppure nella stagione estiva.

Stagione estiva che nel frattempo è stata ampiamente ufficializzata da Aeroitalia sul proprio sito, che vede un piano di espansione notevole rispetto alle 10 tratte effettuate la scorsa estate da Forlì. Sul proprio sito la compagnia indica per la stagione estiva, i cui biglietti tra l'altro sono già in vendita, due basi aeroportuali: Bergamo (con 27 rotte) e Firenze (con 15 rotte), invece non c'è alcun cenno a futuri voli dal Ridolfi.