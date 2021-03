Aeroporto, Alessandro Sozzi è il nuovo direttore generale di Forlì Airport

Alessandro Sozzi, già direttore commerciale e del personale di F.A. Srl, è stato nominato direttore generale ed accountable manager della società di gestione aeroportuale. L’incarico è stato ufficializzato con delibera del consiglio d'amministrazione di lunedì 22 febbraio. "La nomina di Sozzi, che manterrà anche le precedenti cariche, è stata coordinata da F.A. Srl con Enac e risponde alla specializzazione richiesta per ricoprire un ruolo delicato e determinante, nell’ottica di una pianificazione delle future strategie dell’aeroporto di Forlì", viene illustrato.

Alessandro Sozzi, 48 anni, nato a Roma e laureato in Giurisprudenza all’Università di Firenze, ha una lunga esperienza nel mondo aeroportuale, avendo precedentemente ricoperto il ruolo di Manager Operativo prima per Dhl e poi per FedEx, Station Director negli aeroporti di Roma Fiumicino e Bologna per la società Aviapartner, multinazionale specializzata nei servizi di handling aeroportuale, Direttore Operativo dell’Aeroporto di Firenze e Chief Executive Officer dell’Aeroporto di Lugano. Da marzo 2020 è entrato a far parte del management di F.A. Srl.