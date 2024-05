Aeroporto, arrivano "due rotte di prestigio e dal forte appeal: Forlì sarà collegata con Atene e Mykonos

Atene e Mykonos: queste le due nuove rotte - tra cui un hub internazionale - che il network GoToFly mette in vendita per la Summer Season 2024 con voli diretti in partenza dall’Aeroporto “Ridolfi” di Forlì. Cresce l’offerta delle destinazioni greche raggiungibili dalla Romagna: dopo Corfù, Zante, Cefalonia, Lefkada, Karpahtos, si aggiungono Mykonos - isola dell’Egeo collocata nella sua parte più centrale e spettacolare, meta di turisti da tutto il mondo - e Atene, capitale del Paese, culla di un’antica civiltà e ancora oggi ricca di testimonianze di un impero molto potente. Atene e Mykonos, anch’esse operate con aeromobile della classe Boeing 737-400, sono già disponibili sul sito www.goto-fly.it: la prima nel periodo 6 luglio-14 settembre, con voli in partenza il martedì e il sabato; la seconda nel periodo 24 luglio-4 settembre, con volo diretto il mercoledì. Ma non è l'unica novità: il collegamento per Atene proseguirà anche nella Winter Season 2024 con la continuazione dei voli fino a marzo 2025, il lunedì e il venerdì.

Il network GoToFly per la Summer 2024

Riassumendo, per quanto riguarda i collegamenti con la Grecia, dal 24 giugno al 9 settembre si volerà il lunedì per Cefalonia, Corfù e Zante, mentre dal 21 giugno al 6 settembre, il venerdì per Lefkada. Dal 21 giugno al 19 luglio il venerdì si volerà per Karpathos, mentre dal 24 luglio al 4 settembre si aggiunge il mercoledì. Il volo termina il 13 settembre. Il collegamento per Atene sarà attivo il sabato e il martedì dal 6 luglio al 14 settembre, il sabato e il martedì, poi la programmazione proseguirà fino a marzo 2025 con voli il lunedì e il venerdì. Infine ogni mercoledì, dal 24 luglio al 4 settembre, si volerà per Mykonos.

Per quanto concerne i collegamenti con la Sicilia, il martedì, il giovedì e la domenica si volerà per Lampedusa dal 13 giugno al 15 settembre, mentre ogni sabato dal 15 giugno al 14 settembre per Trapani (dal 20 settembre sono previsti due volti fino al 28 marzo 2025 il lunedì e il venerdì). Dal 15 giugno al 20 luglio si volerà ogni sabato per Catania, mentre dal 26 luglio al 14 settembre si attiverà anche il collegamento del venerdì (dal 16 settembre al 25 ottobre, il lunedì e il venerdì). La programmazione per Catania proseguirà fino a marzo 2025 sempre il lunedì e venerdì. Capitolo Sardegna: dal 13 giugno al 15 settembre si volerà per Olbia il martedì, il giovedì e la domenica, mentre per Cagliari il giovedì e la domenica. Non saranno operate le destinazioni di Tirana (Albania) e Pantelleria (Sicilia).

“Le ore volo inizialmente programmate per coprire la Forlì-Tirana-Forlì e la Forlì-Pantelleria-Forlì vengono impiegate nel rafforzamento di destinazioni sulle quali la domanda di posti aerei è molto cresciuta nel corso degli ultimi mesi, a iniziare da Lampedusa, Catania e Trapani (Sicilia) - chiarisce il direttore generale & Accountable manager di Forlì Airport, Andrea Stefano Gilardi -, quest’ultimi due con prosecuzione prevista fino a marzo 2025. Introduciamo due rotte di prestigio e dal forte appeal sul mercato; Atene - hub di rilevanza internazionale - e Mykonos, in ragione delle mutate esigenze del network. Ciò consentirà una migliore corrispondenza sotto il profilo delle richieste e delle finalità, più in linea con i nostri obiettivi di rete vendita. Anche per Atene la programmazione proseguirà fino a tutto marzo 2025”.