Aeroporto, assemblea sindacale: "Ottimi risultati del comparto scalo. Dipendenti in attesa dei giusti riconoscimenti"

Si è svolta giovedì un'assemblea sindacale con i dipendenti dell’Aeroporto di Forlì, che ha visto tra i temi affrontati l’attuale rinnovo del contratto nazionale. "Nel corso dell’assemblea si è parlato ampiamente delle problematiche che riguardano i lavoratori dello scalo - spiegano Luigi Montesano della Filt Cgil e Stefano Marinelli della Uiltrasporti -. Sono stati discussi temi che verranno affrontati durante l'incontro nel mese di luglio, come l'estensione e riparametrazione del buono pasto per tutto il personale in forza, le stabilizzazioni dei contratti a tempo determinato e il corretto inquadramento contrattuale di alcune figure". Concludono i sindacalisti: "I risultati positivi registrati da Forlì Airport siano valorizzati attraverso il riconoscimento di un contratto integrativo a favore del personale di tale azienda".