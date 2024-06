Aeroporto, il Ridolfi è sempre più social: sbarco su Tik Tok e magazine per conoscere la Romagna

Cresce la presenza GoToFly, marketing carrier di Forlì Airport, sui canali social. Alle pagine più “tradizionali”, quali Facebook, Instagram e LinkedIn, GoToFly da affianca Tik Tok. Nato dall’esigenza di trasmettere e diffondere contenuti video e immagini con un taglio più orientato alle fasce giovanili, anche il canale Tik Tok GoToFly è interamente riservato alla promozione dei voli operati, per la Summer Season, dal network GoToFly. Quest’anno, a partire dalla metà di giugno, l’aeroporto “Luigi Ridolfi” collegherà Forlì a 12 destinazioni in Italia e Grecia.

Sarà possibile raggiungere le più spiagge della Sicilia (Lampedusa, Trapani, Catania), della Sardegna (Olbia e Cagliari) e altre località, di grande richiamo turistico, a iniziare da Atene - hub a rilevanza internazionale - Mykonos, Zante, Lefkada, Karpathos, Corfù e Zante. Oltre alla copertura digitale e all’utilizzo del web come strumento di marketing e vendita, dalla Summer Season 2024 GoToFly mette a disposizione dei passeggeri in partenza da Forlì, e che saliranno a bordo degli aeromobili Boeing 737-400 della flotta GoToFly, il nuovo magazine realizzato e stampato da Lime Edizioni Milano. La rivista, distribuita gratuitamente in aeroporto, ha visto il supporto tecnico della dirigenza di Forlì Airport.

L’obiettivo del magazine, spiegano da Forlì Airport, "è quello di essere un agile, piacevole e ricco “strumento” cartaceo utile a quanti desiderano conoscere un po’ più da vicino la Romagna, i territori e le città toccate dai collegamenti aerei. In questo numero, tra i vari contenuti d’interesse, un ampio servizio - corredato da splendidi immagini - dedicato alla mostra dei “Preraffaelliti” in corso, fino al 30 giugno, al Museo San Domenico di Forlì; le curiosità nascoste dei paesi e borghi appenninici; le meraviglie della Sicilia barocca; i panorami mozzafiato regalati dall’isola di Lampedusa; la storia millenaria della Grecia antica; la mondanità contemporanea e cosmopolita offerta da Atene Mykonos". Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile visitare il portale www.goto-fly.it.