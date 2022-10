Ridolfi, Forlì Airport focalizzata sul 2023: i nuovi progetti si sveleranno al Ttg Travel Experience

Anche quest’anno Forlì Airport sarà presente in qualità di espositore al Ttg Travel Experience, evento che coinvolge tutto il mondo dell’ospitalità in programma al Quartiere Fieristico di Rimini dal 12 al 14 ottobre. "Si tratta di un’occasione fondamentale di confronto con i professionisti del settore che arriveranno in Romagna da tutto il mondo sulle tematiche attuali e future legate al mondo dei viaggi e dell’aviazione", spiegano dalla società di via Seganti. F.A. incontrerà ospiti ed addetti ai lavori al proprio stand (Padiglione A1 - Stand 90) e presenterà i nuovi progetti sui quali sta lavorando anticipando così alcune delle destinazioni che saranno servite in partenza da Forlì a partire dalla prossima stagione estiva 2023.

Inoltre, nell’ambito della rassegna TTG Incontri, Forlì Airport organizza giovedì 13 ottobre dalle 13 (presso Italy Arena, Padiglione A5) un incontro di approfondimento dal titolo "Aeroporti italiani in cerca di vettori: un paradosso nazionale". Interverranno Leonard Berberi, giornalista del Corriere della Sera; Mauro Bolla, Country Manager di Ryanair; Massimo Di Perna, Senior Independent Consultant Aviation; Andrea Giuricin, Economista e docente all'Università di Milano Bicocca; Gaetano Intrieri, Ceo di Aeroitalia. Modera Roberto Gentile, editorialista turistico ed esperto di retail.