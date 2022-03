Un anno fa il battesimo della nuova era del Ridolfi. L'aeroporto di Forlì riprende a volare

L'orario da segnare è quello delle 13.30. Minuto più, minuto meno, infatti, quell'ora dell'ultima domenica di marzo sancirà la ripresa dell'attività commerciale dell'aeroporto “Ridolfi”, a circa un anno dal battesimo della ripresa dell'attività aerea su Forlì, condizionata dall'epidemia da covid-19. Sull'asfalto dello scalo romagnolo poseranno infatti gli pneumatici del Boeing 737-800 della compagnia aerea albanese Albawings, che prenderà il volo dall'aeroporto di Tirana alle 12 per atterrare sulla pista di via Seganti 90 minuti più tardi.

Dopo una breve sosta il Boeing ripartirà per Tirana alle 14.10, con l'orario di destinazione fissato per le 15.25. La tratta italo-albanese avrà una frequenza bi-settimanale: infatti, oltre alla domenica, il collegamento sarà attivo anche il giovedì, con partenza da Tirana alle 12.50 e arrivo a Forlì alle 14.20, e ritorno con partenza alle 15 (a partire da 70,49 euro) ed atterraggio alle 16.25. La tratta, dando uno sguardo al portale di Forlì Airport, è garantita almeno fino al 27 ottobre.

Per quanto riguarda altre destinazioni non ci sono novità, anche se lo fine dello stato d'emergenza dell'epidemia da covid-19 fissato per il 31 marzo potrebbe sbloccare nuovi collegamenti. Al momento non è possibile prenotare collegamenti con Catania e Palermo, della compagnia Lumiwings, che ha stoppato temporaneamente l'attività in attesa di un'evoluzione positiva dell'epidemia, mentre si legge “coming soon” per le destinazioni europee come Londra, Parigi e Monaco di Baviera.

Le prime due erano state annunciate da Ego Airways, che non vola più. Si tratta della compagnia che lo scorso anno aveva garantito i collegamenti con Catania, Comiso, Cagliari, Olbia, Lamezia Terme, Ibiza e Mykonos. Vettore invece per Monaco di Baviera la compagnia Air Dolomiti, ma al momento non è possibile prenotare questa destinazione.

Purtroppo la pandemia da covid-19 ha tappato le ali alle ambizioni del Ridolfi e della società di gestione FA Srl che ha creduto fortemente nel rilancio dell'aeroporto mercuriale e che alla fine del marzo 2021 ha riacceso i collegamenti aerei. Nonostante gli effetti indesiderati del virus, Forlì ha visto comunque nel 2021 oltre 29mila passeggeri passare per via Seganti. Guardando ai dati diffusi da Assaeroporti, che cura le statistiche dei 41 principali scali italiani, aggiornati al mese di dicembre, il Ridolfi ha visto 1.322 voli, con un trasporto di 29.818 passeggeri.