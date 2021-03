Aeroporto, "Meet & Fly": l'open day al Ridolfi slitta al 29 aprile

La decisione di Forlì Airport è stata presa a seguito delle restrizioni anti-covid applicate dalla Regione Emilia Romagna per il territorio Forlivese, da lunedì in "zona rossa"

Slitta a giovedì 29 aprile l'open day all'aeroporto di Forlì inizialmente fissato per giovedì 18 marzo. La decisione di Forlì Airport è stata presa a seguito delle restrizioni anti-covid applicate dalla Regione Emilia Romagna per il territorio Forlivese, da lunedì in "zona rossa". L'evento "Meet & Fly" non cambierà il format della giornata: dalle 10 alle 20 il Ridolfi sarà aperto alle compagnie aeree, alle aziende, alle agenzie di viaggi e al pomeriggio al pubblico (gli ingressi per queste visite sono già stati programmati e verranno confermati quelli del 18 marzo).