Aeroporto Ridolfi, adesso è ufficiale: Ryanair è pronta a volare da Forlì

È ufficiale l'arrivo di Ryanair all aeroporto di Forlì. Una conferenza stampa di giovedì mattina ha suggellato l'accordo tra lo scalo forlivese e la compagnia aerea low cost irlandese. Le tratte servite saranno due, una nazionale per Palermo e l'altra per la città polacca di Katowice. Entrambe le rotte avranno la frequenza di 4 voli settimanali. La partenza prevista a settembre. Forlì ha salutato l'arrivo di Ryanair in Comune con un cartello "Welcome back in Forlì Ryanair". Era il 2008 quando si interruppero i rapporti tra la low cost irlandese e il Ridolfi, quando era gestito dalla società pubblica Seaf

