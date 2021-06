Aeroporto, si vola anche per la Sardegna. E a fine estate i collegamenti per Barcellona, Parigi e Londra

Da Forlì a Cagliari in 80 minuti. E' decollato venerdì mattina, alle 9.35, l'Embraer 190 della compagnia aerea Ego Airways, che assicurerà i collegamenti col capoluogo sardo due volte alla settimana con voli di andata e ritorno, il lunedì e il venerdì. Ma non è l'unico volo che collegherà lo scalo di via Seganti con la Sardegna: dal 2 luglio infatti si volerà anche per Olbia, con tre voli settimanali con voli di andata e ritorno, il venerdì, il sabato e la domenica.

Il 21 giugno debutterà il collegamento con Monaco Di Baviera con Air Dolomiti e il 26 giugno con Santorini (Lumiwings). Nel mese di luglio si infittiscono le attività aree con i collegamenti per Bilbao, Brindisi, Amburgo, Heraklion, Cefalonia, Korfu, Mykonos, Rodi e Zante. Il calendario della programmazione stagione prevede anche tre voli particolarmente attesi, che debutteranno a fine estate: dal 27 settembre da Forlì si potrà volare per Londra, il 28 settembre per Pairgi e il 29 per Barcellona.

Nel frattempo sulla pagina Facebook di Forlì Airport, la compagnia aerea ha presentato la "Vip Lounge", un "luogo esclusivo" dove si potrà trascorrere l'attesa godendo della nostra ristorazione con servizio "à la carte", del Security Fast Track, che darà la priorità al controllo dei bagagli potendo così raggiungere i gate in pochi minuti, del wi-fi gratuito e senza limiti di tempo ad alta velocità e della lettura gratuita di quotidiani e riviste per rilassarti in attesa della partenza. Si può usufruire dell’accesso alla Vip Lounge con il biglietto ‘Business’ della compagnia aerea o acquistando il servizio direttamente in aeroporto al costo di 35 euro.