Aeroporto, Zattini (Ascom): "Il Ridolfi va sostenuto da tutto il territorio, Cesena e Ravenna comprese"

"La società di gestione dell'aeroporto Ridolfi, F.A.srl, ha presentato alcuni giorni fa un piano industriale ambizioso e credibile, al quale noi daremo tutto il nostro appoggio. Stando a quello che invece abbiamo sentito 'dietro le quinte', pare che qualcun altro stia smettendo di credere nello scalo". Così Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio Forlì, dopo aver già bacchettato Confindustria Romagna per le dichiarazioni del suo referente per l'internazionalizzazione, Pierluigi Alessandri, per il quale due strutture separate (Forlì e Rimini), "non hanno ragione di esistere".

F.A. srl crede nella possibilità di incrementare il numero di passeggeri, da 140mila del 2023 ai 178mila del 2024, con una crescita esponenziale che dovrebbe portare il Ridolfi a sfiorare il milione: 951mila nel 2038. "Noi ribadiamo l'importanza strategica dell'infrastruttura, fondamentale per il nostro territorio. Siamo consapevoli che debba crescere - i primi a saperlo sono certamente gli imprenditori privati che, mettendo soldi di tasca propria, si sono assunti il rischio d'impresa: questo non va mai dimenticato - e per questo dobbiamo continuare a sostenerlo, tutti insieme".

A questo proposito, aggiunge Zattini, "poniamo la seguente domanda: ma i territori vicini, che beneficiano della presenza del Ridolfi, credono nello scalo? La domanda la poniamo a Cesena e Ravenna". Le elezioni di giugno sono sempre più vicine. "I candidati alla carica di sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini e Graziano Rinaldini, dovranno per forza di cose esporsi, anche a costo di pestare qualche callo agli amministratori vicini".

Pochi giorni fa Emma Petitti, riminese presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna, ha garantito che la Regione darà tutto il sostegno possibile all'aeroporto Fellini di Rimini. "Ora ci aspettiamo parole dello stesso tenore per il Ridolfi. Non vorremmo tornare alla politica dei 'figli e figliastri' che tanto ha danneggiato le nostre infrastrutture e il nostro territorio in questi anni".