Africa business day: opportunità per le pmi romagnole

La Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini organizza per martedì 1 febbraio 2022 il webinar ‘Africa Business Day’, con inizio alle ore 10. L’evento, realizzato in collaborazione con Bandi In Africa, si rivolge alle PMI italiane che vogliono aprirsi ai mercati africani in sviluppo.

I principali dati di interscambio Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) / Africa

Nel terzo trimestre 2021, il valore delle esportazioni dell’area Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) verso il continente africano è aumentato di oltre il 6,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un’incidenza del 2,9% sul totale dell’export. Quasi un terzo (30,9%) dei prodotti esportati riguarda “macchinari e apparecchiature n.c.a.”, che hanno registrato un aumento del +15,1%. Sono diminuite invece le esportazioni di prodotti alimentari e di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature). Si rileva, inoltre, il notevole incremento di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, che arrivano a detenere il 6,8% di questo mercato. Per quanto riguarda le importazioni dall’Africa, che sono aumentate del 41,9% e che incidono per il 4,1% sul totale dell’import, la Romagna acquista principalmente prodotti alimentari (69,4%).

“L’Africa può senz’altro riservare ottime opportunità per le nostre imprese, che devono esserne informate ed essere supportate a conoscere tutti gli aspetti di questo Continente molto vasto e complesso. In Africa, infatti, sono presenti 54 Paesi, 4 macro aree geografiche, 3 macro aree linguistiche e, – commenta Roberto Albonetti, Segretario generale della Camera di commercio della Romagna –. In proposito, secondo la start-up Fraym, 330 milioni di africani, ovvero un quarto della popolazione del continente, fanno parte della “classe media”, quella i cui consumi non si riducono solo ai beni di prima necessità, ma anche ai prodotti ‘premium’. Inoltre, l’Africa Continental Free Trade Area, entrata in vigore a inizio 2021, ha aperto nuove opportunità per le imprese africane e non. L’accordo, infatti, prevede una significativa liberalizzazione del commercio in Africa nei prossimi anni con buone prospettive di aumentare il potenziale di crescita dell’Africa e di conseguenza, delle opportunità commerciali nel Continente”.

Il programma del webinar Africa business day prevede, dopo l’apertura dei lavori a cura della Camera di commercio della Romagna e del Presidente di Macfrut Renzo Piraccini, una presentazione del continente africano e del suo contesto, con un focus specifico su: Tunisia, Senegal, Camerun e Mozambico.

Durante l’incontro saranno anche illustrate le opportunità di sviluppo di business offerte dalla partecipazione alle Gare Pubbliche Internazionali, bandite nel continente africano, necessarie per esportare e accrescere la propensione all’internazionalizzazione d’impresa.

La partecipazione al webinar è gratuita, previa iscrizione online alla pagina dell’evento sul sito della Camera di commercio www.romagna.camcom.it entro il giorno 31 gennaio 2022. Link diretto: https://bit.ly/camcomromagna_africabusinessday.

Per iscrizioni oltre il termine contattare: esterofc@romagna.camcom.it.

Gli iscritti riceveranno via mail il link per collegarsi alla diretta sulla piattaforma Zoom.