Agricoltura biologica, boom anche in provincia: aumentano le imprese nel settore

La Camera di commercio della Romagna rileva che dai dati riferiti al 2020 e resi disponibili dal Servizio Agricoltura sostenibile della Regione Emilia-Romagna emerge, nel territorio Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, un incremento delle aziende agricole biologiche, sia in termini annui sia nel medio periodo.

L'agricoltura biologica in provincia di Forlì-Cesena

Al 31/12/2020 in provincia di Forlì-Cesena sono presenti 831 aziende agricole biologiche, considerando i Produttori agricoli, pari al 14,9% del totale regionale (2° posizione, dopo Parma, per peso provinciale), con una crescita annua del 7,2% e quinquennale del 47,3%. Superiore alla media regionale l’incidenza percentuale delle imprese biologiche, sul totale delle imprese agricole: 13,1% (Emilia-Romagna: 10,2%).

La SAU biologica ammonta a 25.818 Ha (14,3% del totale regionale), in aumento del 9,9% rispetto al 2019 e del 76,4% rispetto al 2015. Come per le imprese, anche qui sono positivi i risultati in termini di incidenza percentuale delle superfici biologiche: 30,5% sulla SAU complessiva, di molto superiore a quella dell'Emilia-Romagna (16,3%). Con riferimento alle principali tipologie colturali, il 64,2% della SAU biologica è adibita a superficie seminabile, il 13,7% al pascolo magro, l’11,0% a prati e pascoli seminabili e il 5,1% alla coltivazione di vite da vino.

Le imprese agricole biologiche dedite anche all’allevamento di almeno una specie animale con il metodo biologico rappresentano il 23,2% dei produttori bio totali (193 unità su 831), con una variazione positiva sia annua (+7,2%) sia nel medio periodo (+38,8%).

Considerando che un’impresa può avere più allevamenti bio, nello specifico troviamo la seguente situazione in ordine a quellimaggiormente diffusi in provincia: 134 allevamenti di bovini da carne, 47 di ovini, 32 di specie promiscue miste e 15 di caprini.