Agricoltura biologica, boom dell'ultimo quinquennio: in provincia di Forlì-Cesena le aziende bio sono 828

Nel territorio Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, in base all'analisi della Camera di commercio della Romagna, crescono le imprese agricole biologiche, sia in termini annui, sia nel medio periodo. Aumentano anche anche le superfici destinate alle relative coltivazioni mentre calano, rispetto all’anno precedente, le imprese dedite all’allevamento con il metodo biologico. L’incidenza delle imprese biologiche sul totale delle imprese agricole è in crescita nel medio periodo e superiore a quella regionale. Dai dati riferiti al 2021 e resi disponibili dal Servizio Agricoltura sostenibile della Regione Emilia-Romagna emerge.

A Forlì-Cesena

Al 31/12/2021 in provincia di Forlì-Cesena sono presenti 828 aziende agricole biologiche, considerando i Produttori agricoli, pari al 14,7% del totale regionale (2° posizione, dopo Parma, per peso provinciale), con una lieve diminuzione annua dello 0,4% ma una crescita quinquennale del 32,5%.

L’incidenza percentuale delle imprese biologiche sul totale delle imprese agricole è del 13,3% (9,2% nel 2016 e 12,2% nel 2020), superiore al peso delle stesse in Emilia-Romagna (10,4%). La SAU biologica ammonta a 26.527 Ha (14,2% del totale regionale), in aumento del 2,7% rispetto al 2020 e del 63,0% rispetto al 2016. Le imprese agricole biologiche dedite anche all’allevamento di almeno una specie animale con il metodo biologico rappresentano il 22,9% dei produttori bio totali (190 unità su 828), con una variazione annua negativa (-1,6%) ma positiva nel medio periodo (+29,3%).