Agricoltura, missione della Commissione europea in oriente: nella delegazione anche Gian Luca Bagnara

Dal 10 al 16 luglio una delegazione della Commissione Europea composta da 50 rappresentanti di diversi Paesi comunitari, guidata dal Commissario Europeo all’Agricoltura Janusz Wojciechowski, si recherà in Vietnam e a Singapore per una visita finalizzata a facilitare le esportazioni agricole europee di alimenti e bevande con lo scopo di beneficiare dei positivi risultati ottenuti dagli accordi di libero scambio Ue-Singapore e Ue-Vietnam. Tra i 50 rappresentanti che compongono la delegazione ci sarà anche Gian Luca Bagnara.

“L’obiettivo di questa visita è quello di offrire ai rappresentanti dei produttori europei l’opportunità di incontrare potenziali partner dei mercati locali - spiega Bagnara - e del settore agroalimentare dell’intera regione in particolare. Oltre agli incontri istituzionali di alto livello con i Governi di Vietnam e Singapore, il programma delle attività prevede anche seminari informativi sulle caratteristiche dei mercati locali e sulle tendenze dei consumatori, a cui si uniscono visite in loco e opportunità di networking”.

Nel mese di giugno del 2019 l’Unione Europea e il Vietnam hanno firmato due accordi, uno commerciale e uno sulla protezione degli investimenti, in base ai quali veniva offerta l’opportunità di aumentare il commercio e sostenere l’occupazione e la crescita da entrambe le parti attraverso l’eliminazione del 99% di tutte le tariffe, la riduzione delle barriere normative e della sovrapposizione burocratica, la garanzia della protezione delle indicazioni geografiche, l’apertura dei mercati dei servizi e degli appalti pubblici, l’assicurazione sull’applicabilità delle regole concordate. Bagnara aveva già partecipato nel maggio 2019, prima del blocco della pandemia, ad una delegazione simile in Giappone guidata dall’allora Commissario all’agricoltura Phil Hogan per la firma degli accordi commerciali Eu-Giappone.