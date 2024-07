L'agriturismo diventa 'on the road' per far conoscere le sue specialità: imprenditrice forlivese premiata

"Portare i nostri prodotti in giro con il nostro food truck per raccontare a tutti la storia del nostro agriturismo e del nostro territorio”. Descrive così la sua esperienza Celeste Zeppa, delegata provinciale di Coldiretti Giovani Impresa e titolare dell’Agriturismo Fangacci di Corniolo ai piedi del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che nel luglio del 2023 si è inventata “Fangacci on the road”, il food truck con il quale gira le strade della Romagna per con l’idea di portare i prodotti della sua azienda e farne gustare le eccellenze al maggior numero di consumatori.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Celeste è stata premiata mercoledì a Palazzo Rospigliosi, sede nazionale di Coldiretti, per l’attività multifunzionale della sua azienda, nella categoria “Giovane Imprenditore Agricolo” del concorso Piccolo Comune Amico, progetto realizzato dal Codacons in collaborazione con Coldiretti e sostenuto da Aci, Anci, Enac, Intesa Sanpaolo, Fit, Poste Italiane, Touring Club Italiano, Autostrade per l’Italia, Symbola, Uncem. Alla premiazione hanno partecipato il presidente di Coldiretti Ettore Prandini e il segretario generale Vincenzo Gesmundo assieme al presidente Codacons Carlo Rienzi.

Fra le motivazioni del premio l’impegno di Celeste a valorizzare il proprio territorio e l’aver preso parte attiva alle attività del Comune attraverso il proprio lavoro. La spesa per il cibo – fa sapere Coldiretti Emilia Romagna – è diventata la prima voce del budget delle vacanze di italiani che, secondo un’indagine Ixè spenderanno circa 250 euro a testa in generi alimentari.