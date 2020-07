Agroalimentare, novità del nuovo regolamento europeo: webinar di Cna

Il nuovo regolamento Ue 775/2018 sull’origine/provenienza dell’ingrediente primario di un alimento, valido dal 1° aprile 2020, prevede l’obbligo per l’operatore del settore alimentare di indicare il paese di origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario nell’etichetta del prodotto preimballato/preconfezionato. Costituito da soli 4 articoli, questo regolamento può sembrare semplice, ma nasconde parecchie insidie interpretative, che possono creare disagio alle imprese del settore.

Per evitare il verificarsi di queste situazioni, Cna Agroalimentare promuove un webinar gratuito (seminario online) martedì 28 luglio alle ore 15.30. La presentazione sarà ricca di esempi pratici, e sarà possibile sottoporre domande specifiche, per permettere alle imprese di informarsi e muoversi al meglio. I relatori saranno Gabriele Rotini e Laura Pedulli, rispettivamente responsabile nazionale e provinciale di Cna Agroalimentare. Il seminario è gratuito previa iscrizione attraverso il sito www.cnafc.it entro lunedì; è possibile partecipare sia collegandosi da PC che da smartphone. Per maggiori informazioni sul webinar è possibile contattare Alessia Brunelli (tel 0543 770318; alessia.brunelli@cnafc.it).