Ai nastri di partenza due corsi gratuiti di acquisizione di competenze digitali

Acquisizione di competenze digitali. Ial (Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna) organizza due corsi di formazione gratuita co-finanziati con risorse del Fondo Sociale Europeo programma 2014/2020 Regione Emilia Romagna. Al via ad aprile, prevedono la partecipazione di un numero minimo di 6 persone con competenze omogenee.

Per quanto concerne il corso "Competenze digitali per l'occupabilità", le attività formative sono rivolte a - persone non occupate, che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione; − persone che in esito al percorso di assessment, nella responsabilità di un operatore di un Centro per l’Impiego, siano rientrate nel cluster "Percorso 1 - Reinserimento occupazionale". I partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in regione Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione alle attività.

Il corso "Donne e competenze digitali" è rivolto a donne residenti o domiciliati in Regione Emilia-Romagna che intendono acquisire conoscenze e competenze digitali necessarie per rafforzare la propria occupabilità e adattabilità nonché a rendere maggiormente spendibili le proprie competenze e professionalità anche maturate in precedenti percorsi formativi ed esperienza lavorative, indipendentemente dalla loro attuale situazione occupazionale. Per aderire è già possibile preiscriversi attraverso il sito dello Ial o contattando la segreteria al numero 0543 370507.