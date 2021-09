Ai nastri di partenza un corso per diventare operatore socio sanitario

Aperte nella sede Ial (nnovazione Apprendimento Lavoro) di Forlì, in via Maceri 3, le iscrizioni al corso per operazione socio sanitario. Il termine ultimo per iscriversi è il 3 ottobre. Il corso si svolgerà a partire dal 18 ottobre fino a dicembre 2022 ed avrà una durata di 1.000 ore di cui 550 teorico/pratiche e 450 di stage in azienda. E’ possibile ricevere informazioni contattando i numeri 0543-370507 e 0547 675792 oppure inviando una mail a sedeforli@ialemiliaromagna.it.