Al via il pagamento delle pensioni di maggio: i consigli per evitare code e assembramenti

Al via il pagamento delle pensioni del mese di maggio. Per evitare assembramenti e tempi di attesa superiori alla media, Poste Italiane consiglia a tutti i pensionati, ove possibile, "di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane privilegiando i giorni successivi ai primi". Le pensioni di saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dagli Atm Postamat del territorio, senza recarsi allo sportello. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare 06 45263322.