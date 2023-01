Al via la campagna contro la desertificazione bancaria: tappa anche a Bertinoro

Farà tappa anche a Bertinoro la campagna itinerante “Chiusura filiali? No, grazie”, promossa da Uilca contro la desertificazione bancaria. Parte dall’Emilia-Romagna la prima tappa del viaggio on the road tra i comuni italiani più colpiti dal fenomeno del taglio degli sportelli bancari. L'appuntamento si terrà mercoledì 1 febbraio in piazza della Libertà, dalle ore 10,30 alle 13,30, alla presenza della sindaca Gessica Allegni.Un Van personalizzato Uilca girerà il Paese da Nord a Sud per tutto il 2023 con iniziative, dibattiti e interviste, coinvolgendo le comunità e le istituzioni locali e politiche sul tema. Inoltre, sarà possibile partecipare al sondaggio Uilca che misurerà l’impatto del fenomeno sui cittadini e le fasce più deboli e fragili della popolazione.

"Le filiali costituiscono un presidio di sviluppo e sostegno per i territori e le comunità e di vicinanza alla clientela - commenta il segretario generale Uilca Fulvio Furlan -. Se mancano soggetti legali e regolati per erogare credito e gestire le risorse economiche, si rischia di lasciare spazi all’illegalità e alla criminalità. Siamo convinti che le banche non possano derogare dalle responsabilità sociali e che debbano recuperare il proprio ruolo in questo senso e logiche di profitto e finanza sostenibile. La Uilca è in prima linea, con a fianco la Uil, dalla parte delle persone, per dire No alla chiusura degli sportelli”.

Dal 2015 al 2021 in Italia si è registrato un taglio di 8.608 sportelli bancari per una contrazione pari al 28,4%. Sono 33.104 i dipendenti in meno nel settore (-10,9%). In Emilia-Romagna, nello stesso periodo, sono stati chiusi 916 sportelli, pari al 29,2%, passando da 3.140 a 2.224; il numero dei dipendenti è calato del 10,5%, passando da 31.453 del 2015 ai 28.148 nel 2021; sono quasi 27000 gli abitanti della regione senza accesso allo sportello bancario. A Bertinoro, nel 2022, si è registrata la chiusura di uno sportello bancario.

La campagna Uilca “Chiusura filiali? No, grazie”, che proseguirà l’1, il 2 e il 3 marzo, in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino, conta sull’appoggio dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani. Per Antonio Decaro, infatti, sindaco di Bari e Presidente dell’Anci, “la presenza degli sportelli bancari all’interno di un comune e di una comunità è un pezzo importante per contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri”.