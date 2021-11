Alea Ambiente, Di Giovanni lascia la direzione della società. "La strada tracciata è quella giusta"

Nel corso dell’ultima riunione del consiglio di amministrazione di Alea Ambiente che si è svolta lunedì, il direttore Paolo Di Giovanni ha comunicato la propria intenzione di lasciare, "per motivi personali e familiari", la direzione della società che si occupa della gestione dei rifiuti di 13 comuni del forlivese. Si chiude dopo quasi tre anni un ciclo per la società di gestione che, costituitasi a fine 2017, per prima ha introdotto il modello della raccolta porta a porta integrale con tariffa puntuale basata sulla produzione del rifiuto indifferenziato. Di Giovanni sarà operativo fino all’inizio del nuovo anno, intanto la società sta già lavorando alla stesura di un bando per l’affidamento dell’incarico.

"Paolo Di Giovanni in questi anni ha contribuito a dare ad Alea Ambiente una propria identità ed a definirne il servizio, facendo riferimento alle esigenze delle differenti realtà del nostro territorio: a tutti gli effetti Alea Ambiente oggi è la società dei cittadini, al servizio dei cittadini - dichiara Simona Buda, presidente Alea Ambiente -. A lui va tutto il ringraziamento del Consiglio di Amministrazione e, attraverso esso, anche dei Soci per il grande lavoro svolto che ci permette oggi di avere una società in salute e solida ed un servizio in continuo miglioramento che ha consentito al nostro bacino di distinguersi per i risultati raggiunti sotto il profilo ambientale. La strada tracciata è quella giusta, l’indirizzo condiviso è proseguire nel potenziamento dei servizi e nel dialogo con il cittadino e consolidare una cultura della sostenibilità a scuola, nelle famiglie e nel contesto economico-produttivo".