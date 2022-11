All'assemblea annuale di Cna Pensionati le anticipazioni sulla Legge di Bilancio 2023

Si terrà sabato, alle ore 9.30, l’Assemblea annuale di Cna Pensionati Forlì-Cesena; si parlerà de “La Legge di Bilancio 2023: le novità sul Welfare”, nella Sala Domeniconi della sede provinciale Cna, in via Pelacano 29. L’incontro sarà un’ottima opportunità per conoscere alcune anticipazioni sulle novità e principali misure contenute nella Legge di Bilancio 2023; naturalmente con l’auspicio che il governo consideri le politiche di welfare come una parte importante della tutela sociale in qualsiasi forma essa si manifesti e che non persegua esclusivamente politiche restrittive.

Ad approfondire il tema, in qualità di relatori, interverranno Alvaro Attiani, presidente di Cna Pensionati Forlì-Cesena; Lorenzo Zanotti, presidente di Cna Forlì-Cesena; Paola Fava, coordinatrice provinciale del Cupla, i deputati ed i rappresentanti welfare del nostro territorio. "La legge di Bilancio 2023 – spiega Attiani – è un importante banco di prova per comprendere le priorità che i partiti politici mettono in cima all’agenda nazionale. L’obiettivo che ci poniamo non è quello di una mera rivendicazione di diritti e risorse per il mondo dei pensionati, ma piuttosto di far comprendere quanto sia decisivo, oggi, rassicurare una componente della società, quella degli over 65, che sarà sempre più centrale nel futuro del Paese". Per informazioni e partecipare all'evento è possibile contattare Roberta Maraldi: 0543 770145 - roberta.maraldi@cnafc.it