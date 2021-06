All'insegna della tradizione romagnola: il ristorante sul Colle celebra un compleanno speciale

"Sono dieci anni che vengo quassù e ogni volta è la stessa grande emozione. A dieci anni dall’apertura della mia prima attività imprenditoriale di ristorazione, rifarei ogni singola scelta, anche l’ultimo anno fortemente condizionato dalla pandemia non ha scalfito il mio entusiasmo e quello di tutta la squadra che ogni giorno rende speciale questo posto unico in Romagna". Così l’imprenditore Simone Rosetti festeggia i primi dieci anni di gestione della Ca’ de Be’ di Bertinoro, rilevata nel 2011 con un progetto di rilancio incentrato sulla valorizzazione della migliore tradizione enogastronomica romagnola in chiave contemporanea.

Da quel momento a oggi Rosetti ha aperto altre cinque attività nel campo della ristorazione: l’Enoteca Pisacane a Cervia nel 2014, il pastificio La Sprunela a Castiglione di Cervia nel 2017, la Vineria del Popolo a Cesena nel 2018, il laboratorio di panificazione naturale Yeast Panelab a Pinarella nel 2019 e la Cantina Letteraria a Bologna nel 2021. "A dieci anni di distanza dalla riapertura della Ca’ de Be’ - prosegue Rosetti - il percorso fatto in collaborazione con il Consorzio Vini di Romagna ha portato grandi risultati e soprattutto ha permesso di restituire alla comunità il valore profondo di un locale storico nato dalla lungimiranza del Tribunato di Romagna, che lo inaugurò il 12 aprile del 1971 con l’ambizione di farlo diventare il ‘punto dell’amicizia di tutti i romagnoli’ come si legge nella rivista Mercuriale Romagnola di quell’anno. Accogliere i nostri ospiti nel segno dell’ospitalità e dell’eccellenza romagnola è la nostra missione quotidiana che portiamo avanti con il sorriso, ingrediente immancabile della nostra terra".