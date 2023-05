Alluvione, le richieste di Confidustria: "Cassa integrazione e aiuti"

"Confindustria Romagna, nell’affiancare le aziende nell’emergenza, sta lavorando tenendo un costante dialogo con prefetture, sindaci, organi e istituzioni competenti di tutte e tre le province, dando la piena disponibilità. Per gli associati è stata immediatamente attivata la mail emergenza@confindustriaromagna.it dove le aziende possono comunicare tutto ciò di cui hanno bisogno (idrovore, generatori, impiantisti ecc.). L’associazione provvederà ad attivarsi per trovare una soluzione, anche in collegamento con le istituzioni". E' quanto spiega una nota di Confindustria Romagna.

"Per quanto riguarda le tipologie di aiuti nell’immediato - proseguono gli industriali - si richiede che siano attivati tutti i possibili ammortizzatori sociali (in primis cassa integrazione in deroga) per tutte quelle imprese che non riusciranno a riprendere a regime l’attività produttiva; ABI attivi la sospensione dei mutui a semplice richiesta e di mettere a disposizione un plafond di risorse a tassi agevolati per le imprese che dovessero sostenere spese urgenti; siano adottate misure urgenti per la sospensione dei pagamenti di imposte, tributi e contributi e pendenti; venga richiesto all’UE una deroga rispetto al regime di aiuto alle imprese".