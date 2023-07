Alluvione, Legacoop Romagna: "Bene i 2,5 milioni di euro dalla Camera di commercio, ora tocca al governo"

"I 2 milioni di euro destinati dalla Camera di Commercio della Romagna per supportare le imprese di Forlì-Cesena e Rimini nella ripartenza dopo l’alluvione sono un contributo importante e concreto, in un momento di consistente difficoltà per il sistema economico". Lo affermano Paolo Lucchi, Presidente Legacoop Romagna e Simona Benedetti, Responsabile area Forlì-Cesena Legacoop Romagna.

Proseguono i due esponenti di Legacoop: "Oltre alla cifra consistente crediamo ci siano alcuni elementi particolarmente rilevanti da mettere in evidenza. Il primo è di aver individuato in maniera tempestiva risorse proprie, dimostrando capacità di ascolto e sintesi, e sapendo coinvolgere nel reperimento dei fondi pezzi fondamentali del sistema camerale e bancario, a dimostrazione del dinamismo più che positivo che sta caratterizzando l'attività del Presidente della Camera di commercio della Romagna, Carlo Battistini. La seconda è la scelta di adottare una modalità “smart” nell’erogazione, che semplifica e riduce i percorsi burocratici. Questo approccio intelligente riscuote forte gradimento da parte delle imprese, perché consente di richiedere i contributi necessari senza essere scoraggiate da complesse procedure amministrative che spesso costituiscono un elemento ostativo. Le linee del bando corrispondono agli obiettivi da noi auspicati in occasione dell'incontro con tutte le rappresentanze datoriali del territorio, convocate dal Presidente Battistini il 7 giugno scorso, nelle immediatezze dell'evento alluvionale".

"Questa iniziativa è la conferma che il sistema territoriale romagnolo si è messo in moto per gestire al meglio l'emergenza e per sostenere i percorsi di ripresa delle imprese locali. Tuttavia, è necessario che ora anche il Governo mostri un'impegno analogo. Ad oggi, le risorse messe a disposizione del Generale Figliuolo risultano chiaramente insufficienti, e restano incerti i tempi e le modalità di erogazione. La Camera di Commercio della Romagna ha anche in questo caso dimostrato come la Romagna si sia rimboccata le maniche; serve ora che anche il Governo dimostri di essere all’altezza della sfida. A riflettori delle tv purtroppo oramai spenti, abbiamo la consapevolezza di non potercela fare da soli a ricostruire un tessuto territoriale, sociale, imprenditoriale, messo gravemente a rischio dall’alluvione di maggio", concludono Lucchi e Benedetti.