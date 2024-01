Ristori, l'odissea dell'azienda alluvionata: "Domande respinte, sistema intasato e nuove perizie da presentare"

Ancora una volta, la redazione del TgR3 della Rai ha scelto di intervistare Cna e raccontare l'esperienza delle imprese associate colpite dall'alluvione. Il servizio, trasmesso mercoledì sera, evidenzia la difficile situazione che sta affrontando "Eco Clima" di Forlì, così come molte imprese e cittadini, nel richiedere i contributi e nel ripartire dopo l’evento di maggio 2023. "L'alluvione - dichiara Marco Lucchi, responsabile Cna Area Forlì città - ha colpito duramente il territorio, provocando danni ingenti alle imprese. Poniamo l’attenzione sulle complessità affrontate dalle imprese nel tentativo di accedere ai contributi economici messi a disposizione, evidenziando le difficoltà legate all'odissea burocratica che coinvolge la presentazione delle richieste sulla piattaforma “Sfinge”. A due mesi dall'apertura del portale ed a nove mesi dall’alluvione, emerge una situazione ancora completamente a carico delle imprese. Semplicità di accesso e tempi rapidi erano proprio gli elementi cruciali che avevamo segnalato sin da subito".

La situazione di "Eco Clima" di Forlì rappresenta un caso emblematico di quanto le imprese alluvionate in Romagna stiano affrontando: spese urgenti sostenute con risorse proprie, un futuro in bilico e la sfida burocratica che si presenta come ostacolo nella ricerca di sostegno finanziario. "La Cna, che ha vissuto direttamente le conseguenze dell'alluvione, rimane al fianco delle imprese, ponendosi anche come facilitatore nell’affrontare gli aspetti burocratici - sottolinea Lucchi -. Come fatto fino ad ora. È in dubbio che per tutti gli attori, imprese, cittadini, tecnici e persino le amministrazioni locali, permangono elementi di incertezza che, di fatto, ancora non permettono nemmeno tecnicamente di accedere alle risorse”.

Il servizio del Tgr3, con le interviste del titolare di "Eco Clima" Enrico Levrieri, dell'impiegata Romina Romagnoli e di Lucchi, è un'importante testimonianza che riflette la situazione attuale e la determinazione delle imprese a resistere nonostante le difficoltà. Il servizio è disponibile sul sito www.cnafc.it.