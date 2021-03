Ambiente e rifiuti, Massimo D'Orazio nominato segretario provinciale dell'Ugl Servizi Ambientali

Massimo D'Orazio è stato nominato segretario provinciale Forlì-Cesena dell'Ugl Partecipate, federazione del sindacato Ugl - Unione Generale del Lavoro, che si occupa di Servizi Ambientali. L'investitura per incarico del segretario nazionale Stefano Andrini, conferita per mano del segretario dell'Utl dell'Ugl di Forlì-Cesena-Rimini-Ravenna, Filippo Lo Giudice. Massimo D'Orazio, dipendente in Alea Ambiente, è chiamato a tutelare i lavoratori del settore dell'intero doppio comprensorio.

"Gli operatori di igiene urbana nell'assolvere le loro mansioni quotidiane si trovano ad assolvere un servizio essenziale, come per esempio garantire la raccolta giornaliera dei rifiuti, a volte anche affrontando situazioni emergenziali, che se venisse a mancare creerebbe disagi macroscopici alla popolazione, come sindacato ci battiamo per garantire ai lavoratori diritti e tutele che i contratti contemplano, anche tenendo conto che in gran parte si tratta di attività usuranti e ancora più a rischio in questa fase di emergenza pandemica", afferma D'Orazio.