Amministratori condominiali, concluso il quindicesimo corso periodico di Confedilizia

Si è concluso martedì il corso di formazione periodica per amministratori condominiali, finalizzato a soddisfare l’obbligo di aggiornamento annuale. Si è trattato del quindicesimo corso periodico frontale tenuto dall'Ape-Confedilizia della provincia di Forlì-Cesena della durata di sedici ore. Sulla base dell’attuale quadro normativo, infatti, per svolgere l’incarico di amministratore occorre, fra le altre cose, frequentare un corso, prima di formazione iniziale e, poi, di formazione periodica con cadenza annuale (un’eccezione solo per la formazione iniziale è prevista per chi abbia svolto attività di amministrazione condominiale per almeno un anno nel periodo dal 18.6.‘10 al 18.6.‘13; mentre sono esonerati da entrambi gli obblighi gli amministratori nominati tra i condòmini dello stabile, intendendosi per tali gli amministratori che abbiano la proprietà di una unità immobiliare nel condominio, pur eventualmente non risiedendovi). L’anzidetta conclusione - al termine dell'ultima lezione tenuta dal presidente vicario Stefano Senzani e da Stefano Bugli di Unoenergy - è stata seguita dalla compilazione, ad opera dei corsisti, di un questionario dedicato al fine del superamento dell'esame finale e della consegna degli attestati da parte del Centro Studi. "Ancora una volta l'Associazione territoriale ha assolto un compito istituzionale ponendo a disposizione degli amministratori di condominio un corso frontale-residenziale convenzionato Confedilizia assicurando il rispetto di tutte le indicazioni e di tutti i requisiti previsti dalle norme di legge e regolamentari", spiega il presidente Carlo Caselli.