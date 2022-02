La storica cantina del Ronco si amplia: un nuovo capannone e una vigna a forma di cuore visibile dal cielo

La cantina del Ronco di via Vassura, nata nel 1961 ed uno degli insediamenti produttivi storici del quartiere, va verso l'ampliamento dello stabilimento. A deciderlo sarà il Consiglio comunale nella prossima seduta, che dovrà valutare la variante urbanistica per modificare la destinazione di un'area adiacente allo stabilimento, in direzione di via Bidente, attualmente agricola ma già prevista nell'attuale piano regolatore come residenziale e terziario (mai realizzato), e che passerà appunto a produttivo. Un'area da 1.200 mq verrà invece donata al Comune, per rispettare la precedente previsione urbanistica che implicava anche una parte di residenziale per case popolari.

Allo stabilimento attuale di 17mila metri quadri edificati (sui 36mila totali della superficie fondiaria) si aggiungerà un nuovo capannone per 4.500 mq, andando ad occupare una nuova area con superficie totale di 25.500 mq. Gli accessi restano su via Seganti e via Vassura. L'intervento urbanistico è stato esaminato martedì mattina dalla seconda commissione consigliare del Consiglio comunale, al termine di una lunga conferenza dei servizi dove i vari enti hanno già indicato le loro prescrizioni.

La Cantina sociale del Ronco è il nome storico della cantina 'Due Tigli' che appartiene al gruppo cooperativo “Terre Cevico”, che impiega circa 200 addetti su 15 unità produttive in Emilia-Romagna. Secondo la presentazione di Terre Cevico, le cantine sociali aderenti ricevono le uve dalle oltre 5000 famiglie di soci viticoltori, che coltivano circa 6700 ettari di vigneto e procedono alla vinificazione di 1,3 milioni di quintali di uva. Il nome della frazione forlivese resta impresso anche come nome del vino, perché è stato usato a lungo nella pubblicità in tv: dal 'Te lo do io il promemoria' dei vini Galassi, a 'Un sorso di Romagna', fino al San Crispino - Ronco o al vino nel bauletto di tetrapak con rubinetto col movimento della bocca che simula lo stapparsi di una bottiglia.

Tornando allo stabilimento del Ronco, nel progetto proposto al Comune c'è anche la realizzazione di un laghetto e di una vigna con i filari che disegnano un cuore, ben distinguibile dall'alto e quindi in particolare dagli aerei in atterraggio e partenza dal vicinissimo aeroporto Ridolfi. Il nuovo capannone invece sarà destinato allo stoccaggio, alla fermentazione, all'imbottigliamento e confezionamento per la produzione dei vini. Nel progetto non vengono previste nuove assunzioni di personale, in quanto l'ampliamento sarà destinato – viene spiegato in commissione – più all'aumento della qualità produttiva che della qualità: ci saranno 8 serbatoi per lo stoccaggio, autoclavi per la produzione just-in-time di prodotti frizzanti e spumanti, nonché una nuova linea di imbottigliamento dedicata ai formati di bottiglie fuori standard.

Preoccupazioni sono state espresse dai consiglieri comunali per il traffico generato dall'ampliamento dello stabilimento (che si trova integrato nel tessuto residenziale del quartiere). Tuttavia secondo il progetto il traffico merci non subirà incrementi restando su una media di 5 autobotti con cisterna e 15 Tir al giorno in ingresso e uscita. A rassicurare è intervenuto anche il vicesindaco, con delega all'Urbanistica, Daniele Mezzacapo: “Salutiamo con favore l'espansione di attività produttive storiche in città, perché si produce ricchezza per Forlì. Non ci saranno problematiche: quell'azienda è lì da decenni non c'è mai stata una segnalazione o una lamentela dal vicinato di nessun motivo, dal traffico agli odori o rumori”. Nell'intervento è previsto anche il rifacimento dell'incrocio, con l'eliminazione di una piccola rotatoria.