Un 2020 drammatico per bar, ristoranti e pizzerie: fatturato crollato del 35%

Il 2020? "Un anno drammatico per i pubblici esercizi del comprensorio forlivese. E' quanto emerge dall’analisi del fatturato 2020 effettuata da Ascom-Confcommercio su 30 tra ristoranti, pizzerie e bar. L’indagine, spiega l'associazione di categoria, "è stata effettuata per misurare su base statistica l’impatto della pandemia sulle imprese del nostro territorio e prendendo a misura comparativa i volumi d’affari del 2020 e del 2019. E dall'indagine risulta una diminuzione media dei fatturati del 35% con un range che va dal 42.35% al 20%".

"Per meglio rappresentare la situazione drammatica dei pubblici esercizi - prosegue Ascom Confcommercio - è stato esaminato l’andamento annuale, mese per mese, di un ristorante e di un bar, selezionati tra le imprese rientrate nell’indagine; per le due imprese selezionate il confronto è stato fatto anche su base annua mettendo confronto il l’andamento 2020 con l’andamento dell’anno precedente. Con l’indagine si è inoltre stimato percentualmente il valore dei ristori complessivamente ottenuti che ammontano, come media, al 14,74% dei ricavi effettivamente persi con un range che dal 10,10% al 17,11%".

Il decremento medio del fatturato è pari al 35%. Nei soli ristoranti del comprensorio forlivese risultano cali medi pari al 37%, con picchi del 42.35% e nelle situazioni più positive con diminuzioni del 29.8%. Il settore delle pizzerie vede un andamento negativo dei volumi d’affari medio del 34%, nelle migliore delle ipotesi con un calo del 31.5%, e nei casi più negativi con differenze rispetto al 2019 del 38%. Nel settore dei bar forlivesi la diminuzione media è pari al 32.60%, con punte del 45%.