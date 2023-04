Inflazione, trend decrescente ma ancora sopra il livello nazionale: a spingere sono le bollette di acqua, luce e gas

A marzo prosegue la fase di rapido rientro dell’inflazione, guidata dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici, sia della componente regolamentata sia di quella non regolamentata (entrambe in netto calo su base congiunturale). Emergono inoltre, nonostante il permanere delle tensioni al rialzo nel comparto dei beni alimentari non lavorati e dei servizi, segnali di esaurimento della fase di accelerazione che, nei mesi scorsi, aveva caratterizzato la dinamica dei prezzi di ampi settori del paniere. Nell’ambito dell’Osservatorio Economico, la Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini ha elaborato alcuni dati circa l’andamento dell’inflazione nei territori di riferimento dell’Ente, relativi al primo trimestre del 2023.

"L’inflazione in calo è sicuramente una buona notizia, che dà respiro ad aziende e famiglie; tuttavia occorre considerare che questa è dovuta principalmente alla riduzione dei prezzi dei beni energetici, che si traducono, in buona sostanza, in quella delle tariffe di luce e gas. Rimangono relativamente alti, quindi, i prezzi dei beni di consumo, facenti parte del cosiddetto “carrello della spesa”, e soprattutto di quelli di cui le persone hanno maggiormente bisogno, ovvero i prodotti alimentari - commenta Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna -. In questo scenario, inoltre, si assiste a una lieve accelerata dei prezzi dei servizi, dovuta principalmente alla crescita di quelli per l’abitazione e turistici".

Nei primi tre mesi del 2023 la variazione media dell’indice dei prezzi al consumo Istat per l’intera collettività per il capoluogo di Forlì (estendibile alla provincia di Forlì-Cesena), rispetto a gennaio-marzo 2022, è stata pari a +9,1%, superiore a quella regionale (+8,7%) e nazionale (+8,9%); il trend mensile risulta decrescente, partendo dal +10,7% annuo di gennaio, proseguendo col +9,1% di febbraio e arrivando al +7,7% di marzo (Emilia-Romagna +7,3% e Italia +7,6%). Si constata, pertanto, il progressivo rallentamento dei prezzi, già visibile verso fine anno scorso, dopo un 2022 contraddistinto da incrementi molto elevati dell’inflazione, col mese di ottobre arrivato addirittura a segnare un +13,4% in termini tendenziali.

Nel confronto con le altre province emiliano-romagnole, nella classifica decrescente, Forlì-Cesena si colloca al terzo posto per ciò che riguarda la variazione media tendenziale gennaio-marzo (dopo Ravenna e Modena. Quarta posizione, invece, riguardo alla variazione annua nel mese di marzo (dopo Ravenna, Modena e Bologna). Sulla base delle divisioni di spesa, il maggior incremento medio tendenziale dei prezzi (periodo gennaio-marzo 2023) riguarda il gruppo “abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili” (+24,4%), all’interno del quale spicca in modo evidente la voce “elettricità, gas e altri combustibili” (+39,5%); questa, che rappresenta la principale componente del forte incremento dei prezzi nell’anno precedente, con l’aumento “storico” nel mese di ottobre (+142,9%), risulta essere in decisa diminuzione, arrivando a segnare un +15,3% nel mese di marzo.

A seguire, in termini di variazione media gennaio-marzo 2023-2022, troviamo le seguenti divisioni di spesa: “prodotti alimentari e bevande analcoliche” (+12,6%), “ricettività e ristorazione” (+8,7%), “mobili e articoli per la casa” (+8,7%), “abbigliamento e calzature” (+6,2%), “trasporti” (+5,2%), “ricreazione, spettacoli e cultura” (+4,2%), “bevande alcoliche e tabacchi” (+3,9%), “servizi sanitari e spese per la salute” (+1,9%), ”istruzione” (+0,9%) e “comunicazioni” (+0,3%). L’inflazione acquisita per il 2023, cioè la variazione media dell’indice nell’anno ipotizzando che l’indice stesso rimanga, nei mesi successivi, al medesimo livello dell’ultimo dato mensile, risulta essere del +4,9%. In ultimo, la variazione media dei primi tre mesi del 2023, rispetto al periodo gennaio-marzo 2022, dell’indice dei prezzi al consumo Istat per famiglie di operai e impiegati (Foi) per il capoluogo forlivese, e quindi per la provincia in generale, è pari a +8,6% (marzo: +7,2%).