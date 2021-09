Tra giochi di luce e dj-set anche a Forlì un "narghilè bar", al timone due giovani con la passione per l'intrattenimento

Aperitivi, musica e narghilé. Forse non tutti sanno che l'ultima tendenza a Milano e a Roma è il "narghilé bar", si puo bere, fumare e soprattutto passare una bella serata in compagnia.

Il 9 ottobre anche a Forlì, in piazza Foro Boario 13 , aprirà un locale simile, il "Serata Smoking". A gestirlo saranno due giovani con la passione per l'intrattenimento. "Abbiamo puntato molto sull'atmosfera e sull'estetica del locale - spiegano i ragazzi - E' molto bello, con giochi di luce tra il blu e il viola, ballerini e ballerine, dj-set. Non si pagherà l'ingresso ma solo la consumazione. Si può prendere da bere, sedersi, fare delle chiacchiere e si può anche ballare. Non è una discoteca ma uno spazio simile dove poter star bene, in tranquillità e con gli amici. Si serviranno aperitivi particolari, con sfiziosità crude e non. Sono previsti anche cocktail analcolici e la possibilità di fare feste per eventi particolari".

A Forlì mancava un locale simile con un'atmosfera tra l'orientale e il moderno, dove anche il cliente più diffidente appena entra viene avvolto da una bella sensazione. Un impegno anche dal punto di vista economico perché i due ragazzi, per predisporre i nuovi spazi e progettare la nuova formula di locale, hanno investito un bel gruzzoletto. "In questi ultimi mesi la clientela che cercava questo tipo di locali doveva spostarsi verso Rimini o Riccione. Dal 9 ottobre ce l'avranno praticamente sotto casa. Speriamo di poter attrarre anche clienti dal circondario di Forlì e da Cesena.