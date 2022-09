Ancora importanti riconoscimenti per Ferretti Group: ben 5 premi premiano lo stile Made in Italy

Ancora importanti riconoscimenti per Ferretti Group. Durante i World Yacht Trophies, gli Asian Marine & Boating Awards Gala ed infine i Design Innovation Awards, che hanno avuto luogo rispettivamente il 10, 16 e 23 settembre, la società con base a Forlì ha ricevuto importanti riconoscimenti grazie ad alcuni dei nuovi modelli della sua incredibile gamma. Ben 5 i premi, che decretano il primato dello stile Made in Italy e delle tante innovazioni in termini di design e tecnologia che contraddistinguono le barche del Gruppo.

Al World Yacht Trophies, Ferretti Yachts 860 è stato riconosciuto come "Best Layout Trophy" nella categoria sotto i 30 metri, il Riva 102’ Corsaro Super come "Most Achieved Yacht", mentre il Custom Line 140’ il "Best Layout Trophy". All'Asian Marine & Boating Awards Gala Ferretti Yachts ha ricevuto il Boat Industry Brand Award 2022, mentre al Design Innovation Awards il Ferretti Yachts 860, nella categoria natanti a motore oltre i 10 metri LH, ha ottenuto un riconoscimento "per l’eleganza delle linee esterne e interni in linea con la qualità del brand".

"Questi riconoscimenti premiamo una visione della nautica come arte del bello e capacità di innovare, che riesce a caratterizzare ogni barca con stile e design unici e autentici - spiegano da Ferretti -. Un primato estetico e una leadership indiscussa che derivano da investimenti significativi e si alimentano di saperi e artigianalità senza eguali. Dopo un primo semestre dai dati eccezionali, Ferretti Group si prepara a presentare novità di grande rilievo anche nella seconda parte dell’anno".