Andrea Ferrini a Salotto blu: "Aumenti dei prezzi di frutta e verdura? Al momento immotivati"

Andrea Ferrini, imprenditore, già presidente di Coldiretti di Forlì e Cesena, attuale presidente di Condifesa Romagna e componente il consiglio di amministrazione della BCC ravennate forlivese imolese è stato intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda lunedì alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre. I danni alle imprese agricole colpite? "Sono enormi, in pianura e in collina. Entro il mese di Giugno Coldiretti fornirà alla Regione un bilancio dettagliato. Le nuove tecnologie satellitari consentono di avere una mappa precisa della situazione, contiamo che i sostegni economici che verranno erogati ne tengano conto".

Il ruolo della BCC nell'emergenza? "Ha già stanziato due milioni di euro per sostenere persone, famiglie e imprese e,inoltre, ha deliberato la sospensione per un anno del pagamento dei mutui per chi ha subito danni". I prezzi aumentati di frutta e verdura? "Non sappiamo cosa succederà in futuro, coltivazioni e frutteti hanno subito un cataclisma epocale, ma certi prezzi registrati sul mercato nei giorni scorsi non hanno ragione d'essere. La Camera di commercio emette un bollettino che indica i prezzi, il resto è speculazione non attivata dai produttori agricoli".