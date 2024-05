Andrea Ferrini (Condifesa) a "Salotto Blu": "Marchio italiano attribuito ad alimenti prodotti all'estero"

Andrea Ferrini, imprenditore agricolo, già presidente di Coldiretti di Forlì e Cesena, componente il consiglio di amministrazione della Bcc ravennate forlivese imolese, è recentemente entrato a fare parte del board nazionale dei Consorzio Agrari. Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, si è espresso su temi di attualità. Lo stato di salute della Bcc? "Eccellente, il quotidiano "Milano Finanza" l'ha indicata come prima banca in Emilia Romagna per produzione di valore".

Le battaglie di Coldiretti? "Ultima in ordine di tempo è stata quella del presidio al Brennero. È emerso che diverse produzioni alimentari entrano in Italia e ricevono il marchio nostrano esclusivamente perché qui avviene un'ultima lavorazione. Esempio? Cosce di maiale di provenienza est europea che in Italia vengono salate".

Condifesa? "È il sistema di assicurazione imprenditoriale contro maltempo e calamità proposto da Coldiretti, indispensabile per tutelarsi da danni ingentissimi. Il mese di Maggio, ad esempio, è stato il più piovoso, una tendenza ormai consolidata. Un tempo era quello di Novembre. Maggio, però, è il mese più importante per diverse colture. Assicurarsi contro i danni diventa fondamentale"